سحر رامي: حسين الإمام شاهدني في إعلان «الشراشيب» وقال «عايز أتجوز البنت دي»

كشفت الفنانة سحر رامي، أن إعلان «شراشيب» كان نقطة تحول في حياتها الفنية والشخصية معًا، إذ فتح أمامها باب التمثيل، وكان أيضًا السبب في بداية علاقتها بالفنان الراحل حسين الإمام.

وأضافت في برنامج «أون ست» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، أنها بدأت في عروض الأزياء، قبل أن يقترح عليها طارق نور الاتجاه إلى الإعلانات بعدما لفت مظهرها انتباهه، لتشارك بعدها في إعلان «شراشيب» الذي حقق انتشارًا واسعًا.

وأشارت إلى أن نجاح الإعلان دفع الفنان الراحل فؤاد المهندس إلى طلبها بالاسم للمشاركة معه، قائلًا: «هاتولي بنت الشراشيب»، وهو ما ساعدها على الانتقال من الإعلانات إلى التمثيل.

وتابعت أن حسين الإمام شاهد الإعلان بدوره وقال إنه يريد الزواج من الفتاة التي ظهرت فيه، قبل أن يرسل إليها «أوردر تصوير»، فتوجهت إليه وهي تعتقد أن الأمر يتعلق بعمل فني.

وأوضحت أنها لم تكن تعرف وقتها الكثير عن الوسط الفني أو عن فرقة «طيبة» أو حسين الإمام نفسه، وبدأت اللقاءات بينهما على أساس التحضير لتصوير مجموعة من الأغنيات.

وقالت رامي إن حسين الإمام صارحها بعد ذلك بالحقيقة، قائلًا لها: «أنا ولا شريط ولا حاجة، أنا معجب بيكي جدًا»، موضحة أنها فوجئت بالأمر في البداية وأخبرته بأن تركيزها في تلك المرحلة كان على العمل.

وأضافت أن العلاقة تطورت بعد ذلك مع استمرار التعارف والتفاهم بينهما، إلى أن انتهت بالزواج، بينما لم يُنفذ مشروع الأغنيات الذي كان يمثل في البداية سبب اللقاء بينهما.