كشف الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية، أنه كان الطبيب الذي شخص، أول مريض مصري أصيب بفيروس كورونا، موضحًا أن المريض حضر إلى عيادته بعد عودته من إحدى الدول الأوروبية وهو يعاني أعراض التهاب رئوي وارتفاعًا في درجة الحرارة.



أضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن المريض كان يعمل في مجال السياحة، ولا تزال تربطه به علاقة شخصية حتى اليوم.



وأوضح أنه طلب إدخال المريض إلى المستشفى بسبب استمرار الحرارة وأعراض الالتهاب الرئوي، فيما أظهرت الفحوص الأولية نتائج سلبية بالنسبة للالتهابات البكتيرية.



وأشار حسني إلى أنه طلب إجراء مسحة للكشف عن كورونا، بينما كان التقييم في البداية أن الدولة التي عاد منها المريض لا تدخل وقتها ضمن الدول المصنفة كمناطق انتشار للفيروس، قبل أن تستمر الأعراض وتُجرى المسحات لاحقًا وتظهر النتيجة إيجابية.



وروى أن بقاء المريض في المستشفى وسط حالة عدم اليقين بشأن تشخيصه تسبب له في توتر شديد، مشيرًا إلى أنه حاول دعمه نفسيًا خلال هذه الفترة.



وأضاف أن الفحوص التي أُجريت له بعد التأكد من إصابة المريض جاءت سلبية، فيما خضع للعزل لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي، قائلًا إن النتيجة المباشرة لاختلاطه بأول حالة كانت دخوله فترة عزل كاملة.