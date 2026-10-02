مقتل شخصين وإصابة اثنين وفقدان آخر جراء تحطم مروحية في كاليفورنيا

تحطمت مروحية طبية تنقل مريضا قبالة جزيرة كاتالينا بالقرب من مدينة لوس أنجليس، مما أسفر عن مقتل شخصين ونقل شخصين آخرين إلى المستشفى، حسبما قالت السلطات الأمريكية يوم الخميس. ويواصل المنقذون البحث عن شخص خامس كان على متن الطائرة ومفقودا بعد تحطمها ليل الأربعاء.

وكان خفر السواحل ورجال الإطفاء والسباحون التابعون لإدارة شريف مقاطعة لوس أنجليس من بين أفراد الطوارئ الذين بحثوا طوال الليل وحتى بعد ظهر الخميس.

ولم يكن سبب تحطم الطائرة واضحا بشكل فوري. وقالت القائدة في خفر السواحل ستايسي كريسي إن المروحية سقطت بعد وقت قصير من الإقلاع واصطدمت بالمياه على مسافة قصيرة من الجزيرة.

وقالت كريسي: "نعتقد أن الطائرة الطبية كانت تنقل شخصا خارج الجزيرة للحصول على رعاية طبية إضافية في البر الرئيسي".

وقال المأمور روبرت لونا في مؤتمر صحفي بعد الظهر إن السلطات لم تحدد بعد أسماء الضحايا. ولكنه وصف الشخصين اللذين لقيا حتفهما بأنهما الطيار الذكر وممرضة أنثى. وقال أيضا إن مسعفا آخر وشخصا رابعا، وهو رجل، دخلا إلى المستشفى.

وتم استدعاء المستجيبين الأوائل إلى تحطم جزيرة كاتالينا قبل الساعة 8 مساء بقليل وسحبوا أربعة أشخاص من المياه. وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس إنه تم إعلان وفاة شخصين في موقع الحادث، ونقل اثنان، في حالة مستقرة، إلى مستشفيات في البر الرئيسي.

وقالت كريسي إن رجال الإطفاء في الجزيرة تمكنوا من الوصول إلى الموقع بسرعة عن طريق قارب.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يحقق وتعرف على الطائرة على أنها من طراز يوروكابتر إي سي-135- بي 2. وكان من المتوقع أن يصل موظفو المجلس الوطني لسلامة النقل إلى الموقع في وقت لاحق يوم الخميس. وقال متحدث باسم المجلس إنه سيجري نقل الطائرة إلى منشأة آمنة للتقييم.