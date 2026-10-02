اعتقال موظف حكومي أمريكي بمزاعم دعم الحوثيين

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قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم اعتقال موظف في الحكومة الأمريكية يوم الخميس بمزاعم تقديم الدعم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

واتهم الموظف في وزارة الطاقة بمحاولة تقديم دعم مادي أو موارد للحوثيين، الذين تصنفهم الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

ويزعم إن الرجل سافر إلى الخارج واستخدم خبرته المتخصصة لمساعدة الحوثيين، وفقا لما ذكره مساعد المدعي العام للأمن القومي جون أيزنبرج.

وأضاف أيزنبرج أنه "حصل أيضا على مواد لصناعة مواد متفجرة وطائرات مسيرة" قادرة على نقل المتفجرات.

وتابع "إن هذه المزاعم مروعة لدرجة أنها تتحدى الخيال تقريبا".

وخلال تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي)، بدأ الرجل في التواصل مع مصدر للـ(إف بي أي) تظاهر بأنه يعمل لصالح "عقيد" حوثي للحصول على معدات اتصالات سيجري إرسالها إلى اليمن لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل.

وقالت الوزارة إن الرجل قدم "مشورة وخبرة متخصصين، بناء على خلفيته في الهندسة الكهربائية".

وقال جارود براون، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في إف بي أي، إن الرجل "متهم بخيانة الولايات المتحدة" وحاول مساعدة الحوثيين.

وتابع "ولكن بفضل عمل الرجال والنساء في إف بي أي، تم كشف أفعاله وهو الآن قيد الاحتجاز".

وفي حال إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.