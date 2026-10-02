بركات: من الصعب تواجد عبدالمنعم مع منتخب مصر

تحدث محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر، من المشاركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار مشاركة اللاعب يعود في النهاية إلى المدير الفني، كما كشف عن رأيه في موقف محمد عبدالمنعم من الاستمرار مع منتخب مصر.

وقال محمد بركات في برنامج "يا مساء الأنوار"، عبر قناة "MBC مصر 2"، إن محمد الشناوي سيكون له دور مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قرار مشاركة الحارس من عدمه يظل من اختصاص المدير الفني.

وأوضح بركات أن الأهلي يمتلك حارسين على مستوى عالٍ، هما محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن الثنائي يتمتع بإمكانيات كبيرة، كما أكد أن طموح محمد الشناوي كان أحد الأسباب التي أوصلته إلى المكانة التي وصل إليها خلال مسيرته.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى بداية أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر، موضحًا أن الأمر بدأ خلال مباراة الرأس الأخضر في بطولة الإمارات الودية، عندما شعر الحارس بالغضب بعد استبداله قبل تنفيذ ركلات الترجيح، مشددًا على ضرورة تقدير اللاعبين الكبار وأصحاب التاريخ داخل الفريق.

وعن موقف محمد عبدالمنعم مع منتخب مصر، قال بركات إنه يعلم كواليس الأزمة التي يمر بها اللاعب، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن من الصعب تواجد عبدالمنعم مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.