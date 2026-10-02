محادثات بريطانية أوروبية لمواجهة تهديد ترامب بحظر صادرات الديزل

دخلت المملكة المتحدة في محادثات أزمة مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة مخزونات الديزل الطارئة، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يضغط على التكتل للإفراج عن احتياطياته.

ومثل وزير الطاقة مارتن ماكلوسكي المملكة المتحدة في مكالمة مع أيرلندا والمفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس، لمناقشة الحاجة المحتملة للإفراج عن مخزونات الوقود مع ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.

وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس إنه "ربما" يدعو الدول الأوروبية إلى السحب من احتياطياتها، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وفي حملته الانتخابية في تكساس، قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، قال: "قد نفعل ذلك".وأضاف "لديهم بعض الديزل. الأسعار تنخفض".

ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطاً محلية متزايدة لخفض الأسعار في الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس.

وكان ترامب قد قال بالفعل يوم الأحد الماضي إنه "يفكر في" فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي، لكنه أعرب عن إدراكه لأن ذلك قد يؤدي في الواقع إلى رفع تكلفة المنتجات الأخرى.

ومن شأن الحظر أن يترك بريطانيا تنافس دولا أخرى للعثور على إمدادات شحيحة بديلة، والتي ستكلف أكثر.

وتستورد المملكة المتحدة ما يقرب من 55% من الديزل الذي تستخدمه، حيث تصدر الولايات المتحدة حوالي 31% من تلك الكمية.