الأمم المتحدة: أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين

حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم الجمعة من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، حيث تهدد أزمة التمويل الآخذة في التعمق برامج المدارس.

ولم يلتحق نحو 8ر5 مليون طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي 1ر13 مليون طفل لاجئ مقدرين في جميع أنحاء العالم، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

والتحق اثنان على الأقل من كل ثلاثة أطفال لاجئين بالمدارس الابتدائية، ولكن واحدا فقط من كل ثلاثة تمكن من الحصول على التعليم الثانوي.

ومع ذلك، وصل عدد الذين يواصلون تعليمهم لما بعد المرحلة الثانوية إلى مستوى قياسي. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه للمرة الأولى، التحق أكثر من 450 ألف طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني في عام 2025.

ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين، ارتفاعا من 9% في عام 2024.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح: "لقد منحني التعليم فرصا ربما كان النزوح ليحرمني منها بخلاف ذلك".

وكان صالح، الذي ولد في العراق، قد فر مع أسرته إلى إيران، حيث التحق بمدرسة للاجئين عندما كان طفلا. ودرس لاحقا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الكمبيوتر في الهندسة.