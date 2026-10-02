أثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، حالة من الجدل في إسبانيا، بعدما ظهر في أحد الملاهي الليلية بالعاصمة الفرنسية باريس، رغم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض مبابي لانتقادات من جانب بعض جماهير ريال مدريد ووسائل الإعلام الإسبانية، على خلفية ظهوره في ملهى ليلي خلال فترة تعافيه، معتبرين أن تصرفه لا يتوافق مع الصورة المنتظرة من لاعب محترف.

وكان قائد منتخب فرنسا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، التي انتهت بفوز الديوك بهدف دون رد، حيث كشف ريال مدريد في بيان طبي عن معاناته من «تمدد مفرط في محفظة الركبة اليسرى»، ليخضع اللاعب لفترة من الراحة والتعافي.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، شوهد مبابي في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتحديدًا خلال ليلة الأربعاء، داخل أحد الملاهي الليلية في باريس، برفقة صديقته إستر إكسبوسيت.

وأعاد ظهور مبابي في العاصمة الفرنسية خلال فترة إصابته النقاش حول مدى التزامه خلال مرحلة التعافي، في ظل متابعة جماهير ريال مدريد ووسائل الإعلام الإسبانية لتحركات اللاعب.