تنطلق اليوم الجمعة، أعمال منتدى العلمين- إفريقيا في نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

ويأتي المنتدى، الذي تنظمه مصر بالتعاون الوثيق مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك" -ضمن سلسلة الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجارى بمدينة العلمين الجديدة والتى تشمل كذلك قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وتجمع هذه الاجتماعات والمنتديات عددًا كبيرًا من صناع القرار والمسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل التعاون الاقتصادي والتنمية في القارة الأفريقية.

وكان السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية قال في وقت سابق إن مصر من تستضيف ١٥٠٠ من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة في النسخة الأولى من منتدى العلمين-أفريقيا المقرر عقده كل عامين.

وأوضح أن مصر تتطلع للانتقال من الحديث عن أولويات التنمية في أفريقيا إلى حشد الموارد والاستثمارات والبدء في تنفيذ مشروعات ملموسة على أرض الواقع.