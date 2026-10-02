القوات الجوية اليمنية تشن 20 غارة على أهداف للحوثيين في تعز

قال المتحدث ​باسم القوات المسلحة ‌اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، اليوم الجمعة، إن ​الطيران الحربي ​اليمني نفذ ⁠20 غارة ​جوية دقيقة خلال ​الساعات الثلاث الماضية، استهدفت "تحركات وتعزيزات وتجمعات ​وعناصر وعربات ​وآليات عسكرية" تابعة للحوثيين ‌في ⁠محافظة تعز.

وأضاف المتحدث في منشور على منصة ​إكس: "حققت ​الغارات ⁠إصابات مباشرة في ​الأهداف المعادية، ​وألحقت ⁠خسائر بعناصر الميليشيا وعتادها وتحركاتها ⁠العسكرية"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأحبطت القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية في تعز، خلال الساعات الـ24 الماضية، سلسلة هجمات ومحاولات تسلل شنها الحوثيون على عدد من جبهات المحافظة، في تصعيد ميداني واسع امتد من مقبنة وجبل حبشي غربا إلى الأقروض وسامع جنوبا، والجبهات المحيطة بمدينة تعز.

وقالت قيادة محور تعز إن أكثر من 100 عنصر من الحوثيين قُتلوا وأصيب العشرات خلال المواجهات، التي رافقها قصف جوي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة، مشيرةً إلى تدمير وإعطاب عدد من العربات العسكرية وإحراق مخزن أسلحة.