 إندونيسيا وأمريكا تعززان التعاون في مجال العناصر الأرضية النادرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا وأمريكا تعززان التعاون في مجال العناصر الأرضية النادرة

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:21 ص

التقى وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو في جاكرتا مع مسئولة بغرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات التجارية مع إندونيسيا من خلال منتدى أعمال 20 (بي.20).

وقال سانتوسو إن إندونيسيا تفتح فرصا للتعاون التجاري للقطاع الخاص الأمريكي، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أن فرص التعاون لا تزال مفتوحة في قطاعات استراتيجية مثل معادن الأرض النادرة والطاقة المتجددة.

وقال سانتوسو في بيان في جاكرتا اليوم الجمعة: "نرى احتمال كبير لتعميق العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماع وزارء التجارة لمجموعة العشرين في ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، ناقش سانتوسو أيضا التقدم في اتفاق التجارة المتبادلة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.

وردت نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية للسياسة الدولية بغرفة التجارة الأمريكية إيزابيل إيسكو بالإيجاب على جهود تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا.

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