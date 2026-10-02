الدفاع الروسية: إسقاط 646 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 646 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحري الأسود وآزوف.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو في الأول من أكتوبر الجاري وحتى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو في الثاني من أكتوبر الجاري، اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة 646 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وكالوجا وتولا وأوريل وروستوف وساراتوف وفولجوجراد وأوليانوفسك وسامارا وأستراخان، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، وبحري الأسود وآزوف.