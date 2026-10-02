روسيا تعلن قصف جسرا في كييف ومنشأة بميناء إزمايل

قالت وزارة الدفاع الروسية، ​اليوم الجمعة، إن قواتها شنت ‌خلال الليل غارات بطائرات بدون طيار "درونز" على أهداف لوجستية وبنية ​تحتية عسكرية أوكرانية، بما ​في ذلك جسر للطرق ⁠والسكك الحديدية في كييف، ​ومحطة كهرباء فرعية في محيط ​العاصمة، ومجمع صناعي في ميناء إزمايل بمنطقة أوديسا.

وأوضحت الوزارة أن الجسر ​كان يُستخدم لنقل ​قوات وشحنات عسكرية إلى قوات أوكرانية ‌في ⁠منطقة دونباس، بينما استخدم مجمع إزمايل في مناولة شحنات عسكرية وإمدادات وقود للجيش ​الأوكراني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت ​الوزارة أن ⁠قواتها قصفت سفينة شحن كانت تنقل ​معدات عسكرية وسلعا ذات ​استخدام ⁠مزدوج إلى ميناء أوديسا في البحر الأسود.

وأعلن ​الرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين أمس الخميس أن روسيا ​ستنظر في ​استخدام كل أنواع الأسلحة ⁠الموجودة في ​ترسانتها إذا تعرض ​جيبها المطل على بحر البلطيق كالينينجراد ​للتهديد.

وفي كلمة ​ألقاها أمام منتدى فالداي ‌الذي ⁠يضم خبراء دوليين في الشأن الروسي بموسكو، قال ​بوتين ​إن ⁠روسيا لا تخطط لمهاجمة ​أي طرف، ​لكنها ⁠سترد في حالة تعرضها ⁠لأي ​عدوان.