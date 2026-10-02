روسيا تعلن قصف جسرا في كييف ومنشأة بميناء إزمايل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرات بدون طيار "درونز" على أهداف لوجستية وبنية تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك جسر للطرق والسكك الحديدية في كييف، ومحطة كهرباء فرعية في محيط العاصمة، ومجمع صناعي في ميناء إزمايل بمنطقة أوديسا.
وأوضحت الوزارة أن الجسر كان يُستخدم لنقل قوات وشحنات عسكرية إلى قوات أوكرانية في منطقة دونباس، بينما استخدم مجمع إزمايل في مناولة شحنات عسكرية وإمدادات وقود للجيش الأوكراني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وذكرت الوزارة أن قواتها قصفت سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية وسلعا ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا في البحر الأسود.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن روسيا ستنظر في استخدام كل أنواع الأسلحة الموجودة في ترسانتها إذا تعرض جيبها المطل على بحر البلطيق كالينينجراد للتهديد.
وفي كلمة ألقاها أمام منتدى فالداي الذي يضم خبراء دوليين في الشأن الروسي بموسكو، قال بوتين إن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي طرف، لكنها سترد في حالة تعرضها لأي عدوان.