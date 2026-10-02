واصل الاتحاد العربي لكرة القدم دعم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي يعتزم الترشح لفترة جديدة، وسط حالة كبيرة من الجدل بسبب محاولته بيع نسبة من حقوق كأس العالم للمستثمرين.

وواجه إنفانتينو العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب فكرة بيع حصة من كأس العالم، وأصدر الدوريات الإسباني والألماني، والإنجليزي، والإيطالي، بيانا مشتركا ضده، كما اتهمت اتحادات يويفا وآسيا وكونكاكاف إنفانتينو بكسر ثقة المنظومة الكروية، ووضع نفسه فوق اللعبة.

وعقد الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الـ 81 المنعقد أمس الخميس بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد الاجتماع حضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

وفي ختام الاجتماع، رحب مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، بما صدر مؤخراً عن الاتحاد الدولي للعبة من خطوات تضمن استمرار العمل المشترك مع مختلف الاتحادات الرياضية الوطنية والإقليمية والقارية وتسهم في التعاون والعمل معاً في مختلف القرارات المعززة لتطوير كرة القدم على مستوى العالم.

وجدد الاتحاد العربي دعمه في الفترة المقبلة لرئيس «فيفا» جياني ايفانتينو وتقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها على مدى ما يقارب عقداً من الزمن، لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم، ومواصلة تطوير اللعبة ونموها وتوسيع حضورها عالميًّا، بما يُحقق مصلحة جميع أطرافها، ويُلبي تطلعات لاعبيها وجماهيرها حول العالم.