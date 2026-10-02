«Underdogs» عرض يناقش مفهوم العزلة والانتماء في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

استضاف مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة مساء أمس الخميس عرض "Underdogs" للمخرجة إديتا براون، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

ويبلغ العرض 55 دقيقة، وهو عمل غير ناطق يعتمد على مزيج من الرقص والأكروبات والتمثيل، لتقديم معالجة مسرحية لحياة أشخاص يعيشون على هامش المجتمع، وما يواجهونه من عزلة وصراعات، فيما تصبح الحركة وسيلة أساسية للتعبير عن مشاعر الشخصيات وتفاصيل علاقاتها.



وتتبع أحداث "Underdogs" تحولات الشخصيات مع انتقالها من مواجهة العزلة والصراع إلى محاولة بناء روابط مشتركة، حيث يكشف العرض عن هشاشتها في مقابل قدرتها على التضامن، كما تتحول الحركة إلى لغة للتواصل بين الشخصيات، ويطرح العمل تساؤلات حول القوة التي يمكن أن تنشأ عندما يختار أفراد يعيشون ظروفا متشابهة مواجهة العالم معا، وإمكانية العثور على الانتماء داخل الجماعة.



ويركز العرض كذلك على فكرة الجماعة التي تجمع أفرادها اختلافاتهم بقدر ما تجمعهم حاجتهم إلى الآخرين، من خلال تجربة مسرحية تعتمد على الأداء الجسدي بدلا من الحوار، وتفتح مساحة للتأمل في مفاهيم العزلة والصراع والتضامن والانتماء.