قالت البحرية الأمريكية، أمس الخميس، إن وحدة ريثيون التابعة لشركة آر.تي.إكس ​فازت بعقد متعدد السنوات تبلغ قيمته ما يصل ‌إلى 24.4 مليار دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية لصالح البحرية، في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى تجديد مخزونات الذخيرة المستنفدة ​جراء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقالت البحرية ​إن العقد الممتد لخمس سنوات، ويتضمن خيارا بعامين ⁠إضافيين، يهدف إلى توفير إمدادات مستقرة وموثوقة من صواريخ ​إس.إم-6 القادرة على تنفيذ ضربات هجومية ومهام الدفاع الصاروخي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأبرم ​عقد الصواريخ الأحدث ضمن سلسلة عقود ضخمة لإمدادات الذخائر سعى البنتاجون إلى إبرامها هذا العام للضغط على المتعاقدين لزيادة الإنتاج ​بوتيرة أسرع في إطار حملة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب لإعطاء الأولوية لإنتاج الأسلحة على حساب عوائد المساهمين.

وأشار مسئولون تنفيذيون ‌في ⁠القطاع إلى أن الكونجرس لم يخصص بعد التمويل اللازم لهذه الصفقات، مما يعني أن المتعاقدين قد لا يتمكنون من الاستثمار على نطاق واسع في المكونات والمنشآت ​إلى أن يتخذ ​المشرعون الإجراءات ⁠اللازمة.

وأعلنت آر.تي.إكس أنها استثمرت بكثافة لمواكبة الطلب المتزايد إذ زادت قوتها العاملة الماهرة ​وعززت الشراكات عبر القاعدة الصناعية الدفاعية بهدف ​زيادة ⁠الإنتاج على نحو كبير لتلبية الاحتياجات على الأمدين القريب والبعيد.

وتقول ريثيون إن الصاروخ إس.إم-6 هو السلاح الوحيد الذي أثبت ⁠قدرته ​على أداء مهام الحرب الجوية ​وضرب الأهداف على السطح والدفاع ضد الصواريخ الباليستية. وجرى إطلاقه من سفن ​تابعة للبحرية ومنصات إطلاق أرضية.