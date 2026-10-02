احتجاز نحو ألفي شخص مع اتساع نطاق احتجاجات الطلاب في فرنسا

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احتجزت السلطات في فرنسا ما يقرب من ألفي شخص في أعقاب الاحتجاجات المدرسية التي تحولت إلى العنف.

ووفقا لوزارة الداخلية، يواجه معظمهم اتهامات بالعنف- على سبيل المثال، ضد الشرطة.

وتم احتجاز 1949 شخصا يوم الخميس. كما أصيب ما إجماليه 305 من أفراد الشرطة والدرك.

ومن المقرر أن تظل نحو 400 مدرسة مغلقة اليوم الجمعة بسبب الاحتجاجات وستقدم فقط التعلم عن بعد، حسبما أعلن وزير التربية والتعليم إدوارد جيفري. ووفقا له، أصيب 170 تلميذا و65 عضوا في قطاع التعليم منذ بدء الاحتجاجات.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الخميس، إلى اجتماع أزمة حيث تنتشر الاحتجاجات الطلابية المتنامية بشأن الأوضاع في المدارس عبر البلاد.

وألقي القبض على أكثر من 600 شخص يوم الأربعاء وحده بناء على اتهامات من بينها إضرام النيران عمدا والقيام بهجمات ضد رجال الشرطة.

وامتدت الاحتجاجات إلى الجامعات صباح يوم الخميس، فيما أفادت التقارير بوضع حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا، بحسب اتحاد الطلاب.

وفي أماكن أخرى يوم الخميس، تظاهر الكثير من طلاب المدارس سلميا بشأن المباني المتهالكة والفصول المكتظة ونقص المعلمين بينما جرى تسجيل حالات عنف وتخريب في مناطق أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام وقوع هجمات على الحافلات ومحطات الحافلات. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بعض المواقع.