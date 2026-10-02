زيدان: لست فخورا بما فعلته أمام إيطاليا في نهائي 2006

استعاد الأسطورة زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ذكريات ما حدث في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، قبل مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الإيطالي في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب سان دوني في فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتلقى زيدان البطاقة الحمراء عندما كان لاعبًا مع منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2006، أمام إيطاليا، بعد ضرب ماركو ماتيرازي بالرأس بسبب مشاده بينهم، وخسر منتخب فرنسا النهائي بركلات الترجيح.

وقال زين زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخبين: «الصور تذكرني دائما بما حدث، لأنني أواجه هذا الأمر كثيرًا في كل مكان أذهب إليه.. لكن لحسن الحظ، لم أقدم هذا التصرف فقط خلال مسيرتي، فهناك أمور أخرى أكثر متعة، لذلك أفضل التفكير في الجوانب الإيجابية».

وأضاف: «إيطاليا كما ذكرت، كانت مميزة للغاية بالنسبة لي، لأنها المكان الذي أصبحت فيه لاعبا مهما».

وأوضح: «لم أشعر بالندم إطلاقًا، لا أعتبر الأمر ندمًا، لأنه جزء من مسيرتي، لست فخورًا بما حدث، وقد قلت ذلك من قبل، وأكرره اليوم، لكنه يظل جزءًا من مسيرتي».

وتابع: «لا يمكن للإنسان أن يكون فخورًا بكل ما يفعله في حياته، أعتقد أننا نسير في رحلة بالحياة ونقوم أحيانا بأشياء ليست جيدة».

وأتم: «لكن تركيزي الآن ينصب على ما هو قادم، وما سيحدث في مواجهة إيطاليا وأنا مدرب لمنتخب فرنسا».

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تحتل إيطاليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف خلف بلجيكا الثانية.