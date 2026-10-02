رئيس كوريا الجنوبية يحذر أوكرانيا من إجراءات إضافية إذا رفضت الاعتذار عنكشفها عملية نقل لأسيرين كوريين شماليين

حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الجمعة، من أن كوريا الجنوبية ستتخذ "إجراءات إضافية" إذا استمرت أوكرانيا في رفض الاعتذار رسميًا عن إنكارها اتفاقها بشأن الإبقاء على سرية عملية نقل أسيري حرب كوريين شماليين إلى سول.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي هذا التحذير عبر حسابه على منصة "إكس" في ظل خلاف دبلوماسي بين سول وكييف على خلفية إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفاجئ الأسبوع الماضي عن نقل أسيري الحرب الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (ٍيونهاب).

واتهمت كوريا الجنوبية أوكرانيا منذ ذلك الحين بخرق اتفاقية ثنائية لإبقاء عملية النقل سرية، لكن أوكرانيا نفت وجود مثل هذه الاتفاقية.

وقال لي: "إذا استمرت أوكرانيا في إنكار الحقيقة ورفضت تقديم اعتذار رسمي، فستتخذ سول إجراءات إضافية".

وأكد لي أن أوكرانيا كشفت من جانب واحد عن عملية النقل رغم مطالبتها السابقة لكوريا الجنوبية بالحفاظ على السرية، ثم جعلت رئيس الدولة المقابلة "كاذبا" بقولها إن اتفاقية عدم الإفصاح غير موجودة.

وقال لي: "بدلا من الاعتراف بالاتفاقية والاعتذار، أشارت أوكرانيا إلى احتمال نشوب صراع عسكري وشيك بين الكوريتين"، متهمًا إياها بمحاولة إشعال "حرب في شبه الجزيرة الكورية" ومعربًا عن "أسفه الشديد".

وأضاف الرئيس: "بما أن الأمر يتعلق بكرامة الشعب الكوري الجنوبي والبلاد، فلا يسعني التزام الصمت حياله".