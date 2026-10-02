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فشل اقتراح لإقامة محمية جديدة للحيتان في جنوب المحيط الأطلسي مرة أخرى في اجتماع اللجنة الدولية لصيد الحيتان في مدينة هوبارت الأسترالية.

وطبقا للمشاركين في الاجتماع، فقد جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح الذي طرحته لأول مرة الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أقل بأربعة أصوات من أغلبية الثلاثة أرباع المطلوبة.

وكان الاقتراح سيؤدي إلى إقامة ثالث محمية للحيتان في العالم، إلى جانب المناطق المحمية القائمة في القارة القطبية الجنوبية والمحيط الهندي.

وصوتت ألمانيا لصالح القرار. وذكرت منظمة جرينبيس أن أطرافا أخرى مؤيدة-بما في ذلك فنلندا ولوكسمبورج- لم تكن حاضرة في تسمانيا، بينما واصل المعارضون مقاومتهم للاقتراح.