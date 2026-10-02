استطلاع في إسرائيل: 53 مقعدا للمعارضة و51 لمعسكر نتنياهو

- لم يبلغ أي من المعسكرين عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة

- الانتخابات الإسرائيلية مقررة في 27 أكتوبر الجاري

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، الجمعة، حصول أحزاب المعارضة على 53 مقعدا مقابل 51 لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أقل من شهر على الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

ووفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" تحصل الأحزاب العربية على 12 مقعدا، ويحصل حزب "الاحتياطيين" برئاسة يوعاز هندل على 4 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، لا يبلغ أي من معسكر نتنياهو أو المعارضة عتبة 61 مقعدا من أصل 120 (إجمالي أعضاء الكنيست) من أجل تشكيل حكومة.

ويقول معظم قادة أحزاب المعارضة إنهم يرفضون الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، ما يبقي احتمالات تشكيل ائتلاف حاكم غير محسومة وفق نتائج الاستطلاع.

وقالت "معاريف" إن معسكر نتنياهو عزز قوته بمقعدين مقارنة باستطلاع سابق، ليصل إلى 51 مقعدا، فيما تراجعت أحزاب المعارضة بمقعدين إلى 53.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يحصل "الليكود" برئاسة نتنياهو على 19 مقعدا، و"القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير على 9، و"شاس" على 7، و"يهدوت هتوراه" على 7، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 5، و"شعبك إسرائيل" برئاسة عوفر فينتر على 4 مقاعد.

وفي صفوف المعارضة، يحصل حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على 21 مقعدا، و"معا" برئاسة نفتالي بينيت على 13، و"الديمقراطيين" برئاسة يائير جولان على 10، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

وتحصل القائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين على 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد، فيما يحصل حزب "الاحتياطيين" على 4 مقاعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو قلص الفارق مع آيزنكوت في سؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، إذ حصل على 47 بالمئة مقابل 41 بالمئة لآيزنكوت.

وفي مواجهة نفتالي بينيت، حصل الأخير على 45% مقابل 41 بالمئة لنتنياهو، بينما تقدم نتنياهو على أفيغدور ليبرمان بـ44 بالمئة مقابل 39%.

ولا يُنتخب رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة، وإنما يُكلف بتشكيل الحكومة من يكون قادرا على حشد أغلبية برلمانية والحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 67% من الإسرائيليين يشعرون بدرجات متفاوتة من القلق إزاء احتمال وقوع حدث أمني بحجم هجوم 7 أكتوبر 2023، بينهم 43% قالوا إنهم يشعرون بقلق "متوسط" و24% بقلق "شديد".

وفي المقابل، قال 26% إنهم لا يشعرون بالقلق إزاء سيناريو مماثل، بينما لم يحدد 7% موقفا.

وأجري الاستطلاع من قبل مركز "لازار للأبحاث" وشمل عينة عشوائية من 602 إسرائيليا، بهامش خطأ يبلغ 4%.