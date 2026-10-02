وزير الري يتابع دراسة حماية سواحل دلتا النيل بمواد طبيعية صديقة للبيئة

- سويلم: زيارات ميدانية لتقييم الظروف الفنية والطبيعية والبيئية بالمواقع ذات الأولوية

- مشروعات حماية الشواطئ نموذج ناجح للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطنين والمنشآت ومواجهة النحر

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، يتضمن موقف مشروع "إعداد دراسة الجدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للمخاطر في دلتا النيل باستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة".

واستعرض التقرير الزيارات الميدانية التي قام بها عدد من قيادات هيئة حماية الشواطئ، بمشاركة فريق من الاستشاري الدولي القائم على دراسة الجدوى، لتفقد 5 مواقع ساحلية ذات الأولوية (غرب مصب فرع رشيد - شرق مصب رشيد - منطقة البرلس - شرق مصب فرع دمياط - منطقة الديبة بدمياط وبورسعيد)، وهي المواقع ذات الأولوية التي تم اختيارها من بين تسع مواقع تم تقييمها ضمن الدراسة بناء على عدد من المعايير.

وتهدف هذه الزيارات الميدانية للمواقع لمراجعة الظروف الفنية والطبيعية والبيئية القائمة على الطبيعة، وتقييم التحديات والفرص المتاحة تمهيدا لتحديد أنسب بدائل الحماية المستدامة لكل موقع على حدة.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال حماية السواحل، وتطوير حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لسواحل دلتا نهر النيل في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وصرح الوزير بأن مشروعات حماية الشواطئ، وخاصة في دلتا نهر النيل، تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا، خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ في حماية المنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في استقرار المناطق الساحلية التي تتم فيها أعمال الحماية.