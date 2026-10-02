وزير الخارجية يشارك في تدشين مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي على هامش فعاليات منتدى العلمين إفريقيا

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة في مراسم تدشين مجلس الأعمال المصري–الجنوب إفريقي، وذلك خلال فعالية الاستثمار في قطاع السيارات في إفريقيا التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك" وجنوب أفريقيا.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أكد أن تدشين المجلس يأتي في توقيت يشهد زخما متزايدا في العلاقات المصرية–الجنوب أفريقية وتواصلا سياسيا مكثفا بين البلدين، مشيرا إلى أهمية ترجمة هذا الزخم إلى تعاون اقتصادي واستثماري أوسع، مشددا على أهمية التركيز على قطاعات التعدين والثروات المعدنية، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والصناعات الغذائية، والدواء، والنقل واللوجستيات والموانئ والبنية التحتية، فضلاً عن الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع البريكس ومن انضمام جنوب أفريقيا إلى "أفريكزم بنك" لتعزيز فرص التمويل والاستثمار ودعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تطوير التعاون في مجالات النقل واللوجستيات وربط شمال القارة بجنوبها، بما في ذلك إنشاء مناطق لوجستية متبادلة وتطوير خطوط شحن منتظمة والاستفادة من قناة السويس وموانئ البلدين في دعم حركة التجارة والاستثمار داخل أفريقيا، معربا عن التطلع إلى أن يشكل مجلس الأعمال منصة فاعلة لتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات ملموسة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب أفريقيا وتدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.