تحديد موعد الكشف عن ملعب نهائي كأس العالم 2030

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد الكشف عن الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2030، في البطولة التي تنظمها إسبانيا والمغرب والبرتغال بشكل مشترك.

وكما حدث في النسخة الأخيرة من كأس العالم، لن يتم حسم ملعب المباراة النهائية في وقت مبكر، إذ تشير التوقعات إلى أن القرار لن يُعلن عنه قبل عام 2028.

وكان رافائيل لوسان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد عاد يوم الثلاثاء الماضي للحديث عن نهائي مونديال 2030، مجددًا تأكيده على ثقته بإقامة المباراة النهائية في إسبانيا، سواء على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد أو كامب نو في برشلونة، وهما الملعبان الإسبانيان الوحيدان اللذان يمتلكان السعة اللازمة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.

في المقابل، ينافس الملعبان الإسبانيان ملعب الحسن الثاني المستقبلي في الدار البيضاء، بعدما أعلن المغرب علنًا رغبته في استضافة المباراة النهائية.

ووفقًا لمصادر نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، لن يتم الكشف عن الملعب الذي سيستضيف النهائي قبل عام 2028.

ويستند هذا الموعد إلى سابقة النسخة الأخيرة من كأس العالم، التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ لم يتم حسم ملعب المباراة النهائية في نيوجيرسي حتى فبراير 2024.

وفي الوقت نفسه، لا يزال موعد الزيارة الجديدة لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى إسبانيا والبرتغال والمغرب غير محدد، إذ لم يعلن الاتحاد الدولي حتى الآن عن جدول أعمال هذه الزيارة.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد الجولة التي أجراها وفد «فيفا» في مارس الماضي، والتي استمرت قرابة أسبوعين وشملت الدول المنظمة للبطولة.

وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة، إذ يُنتظر أن تشهد حسم قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم في الدول الثلاث.

وتسعى إسبانيا إلى الإبقاء على قائمة ملاعبها الـ11 الأولية، رغم انسحاب مالقة ولاكورونيا لاحقًا.

ولا تزال مدينتا فالنسيا وفيجو تمثلان البديلين اللذين يعتزم الاتحاد الإسباني لكرة القدم تقديمهما إلى «فيفا»، باعتبار امتلاكهما المقومات اللازمة لاستضافة مباريات كأس العالم.

وبذلك، ستضم قائمة البطولة ستة ملاعب في المغرب وثلاثة في البرتغال، إلى جانب الملاعب الإسبانية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد المرتقب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى وضع التصور النهائي لاستضافة كأس العالم 2030، التي ستشهد للمرة الأولى إقامة البطولة بتنظيم دولة تحمل لقب النسخة السابقة.