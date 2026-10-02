وزير الاستثمار يبحث مع 3 مجموعات إماراتية خططها الاستثمارية في مصر

- فريد: نعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والمردود الاقتصادي والتصديري

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات مع مسئولي مجموعات "IRH Global Trading" و"ePointZero" الإماراتية و"سلال"، لبحث خططها الاستثمارية وفرص التوسع في السوق المصرية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أبوظبي.

واستعرض الوزير خلال اللقاءات تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما تناولت اللقاءات عددا من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة، مع بحث سُبل تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات لدراسة فرص التوسع والاستثمار في السوق المصرية.

ودعا الدكتور محمد فريد الشركات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبحث إمكانية التوسع في مشروعاتها، مؤكدا حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المستثمرين وتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص والمشروعات المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن التحركات الاستثمارية تستهدف الترويج للفرص في القطاعات ذات القيمة المضافة والمردود الاقتصادي والتصديري، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين.