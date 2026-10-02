يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره مصر المقاصة مساء اليوم، الجمعة، في ثاني وديات الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن برنامج الجهاز الفني لاستغلال فترة التوقف الدولي.

وكان الأهلي حقق الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2 في أولى تجاربه الودية خلال فترة التوقف، يوم الإثنين الماضي.

ويستأنف الأهلي مبارياته الرسمية عقب انتهاء فترة التوقف بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ثم يواجه الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز يوم 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ومن المتوقع أن يشارك محمد الشناوي في جزء من مباراة اليوم بعد عودته من الإصابة، فيما يخشى الجهاز الفني من المغامرة بإشراك أشرف بن شرقي وياسر إبراهيم.

وواصل الأهلي تدريباته عصر أمس الخميس على ملعب مختار التتش؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب قبل انطلاق المران، حرص خلالها على شرح بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وشارك محمد الشناوي وحمزة علاء وياسين عبدالحميد ومحمد السيد في تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وفي السياق ذاته، واصل أحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وكريم الدبيس تنفيذ برامجهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية وفقًا لحالة كل لاعب.