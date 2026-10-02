رافينيا جاهز لمواجهة برشلونة أمام خيتافي

تأكد نادي برشلونة الإسباني من جاهزية نجمه البرازيلي رافينيا بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها صباح اليوم، الجمعة، في سيوتات إسبورتيفا» في سانت جوان ديسبي، للوقوف على التشخيص النهائي للإصابة.

وتعرض رافينيا للإصابة خلال مباراة البرازيل وأستراليا الودية يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشف الفحوصات الأولية عن تورم في الفخذ الأيمن، وهي المرة الثالثة التي يتعرض للإصابة في نفس المكان رفقة المنتخب البرازيلي.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن رافينيا خضع صباح اليوم لفحوصات طبية لتشخيص إصابته بشكل نهائي، وأثبتت الفحوصات عدم وجود إصابة لدى رافينيا، الذي تجنب خوض مباراة ودية ثالثة مع المنتخب البرازيلي ضد الهند يوم السبت.

وسيكون رافينيا متاحاً للمشاركة ضد خيتافي يوم 10 أكتوبر الجاري في ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ولا يمنح الجدول الزمني لنادي برشلونة أي فرصة للراحة خلال شهر أكتوبر؛ إذ تنتظر الفريق مواجهات قوية أمام خيتافي يوم 10أكتوبر، ثم جالطة سراي يوم 13 من الشهر ذاته في دوري أبطال أوروبا، وريال بيتيس يوم 17 في الليجا، وباريس سان جيرمان يوم 20 أكتوبر، وأخيرًا الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 25، حيث يسعى الفريق لتأكيد انطلاقته القوية هذا الموسم أمام خصوم من العيار الثقيل.