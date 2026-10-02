ضبط منادي سيارات لاتهامه بطلب إتاوات من سائقي الأجرة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من طلب أحد الأشخاص مبالغ مالية على سبيل «الإتاوة» من قائدي سيارات الأجرة، والتعدي عليهم بالسب حال رفضهم السداد، وذلك بمحيط أحد المواقف بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبمواجهته، اعترف بمزاولته مهنة منادي سيارات دون ترخيص، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة السلام أول.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.