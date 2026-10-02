قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين

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أعلن نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات، قائمة اللاعبين المقرر خوضهم مباراتى زامبيا الوديتين، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها فى المغرب خلال شهر أكتوبر الحالي.

وضمت القائمة 18 لاعبًا، بينهم 4 حراس مرمى و13 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

أحمد فكري، أنس خالد زكريا، رجب رمضان علي، بدير محمد حمودة

اللاعبون:

علاء عيسى، محمد سعيد، محمد سالمان، أحمد علي، محمد طلعت، خالد يسري، إبراهيم السيد، مصطفى إسحاق، محمد عبدالحميد، عبدالرحمن سيد، أيمن أبورواش، محمد الوتيدي، يوسف الشاهد

ويخوض منتخب مصر لكرة الصالات المباراة الودية الأولى أمام زامبيا يوم الأحد 4 أكتوبر، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، على صالة رقم 2 بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وتقام المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، فى السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتي مواجهتا زامبيا ضمن برنامج إعداد منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الحالي.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة ستقام وفق النظام الجديد للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وتُعد بطولة قارية مستقلة وغير مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.