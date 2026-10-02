ارتفاع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي بنسبة تفوق التوقعات

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تسارعت وتيرة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة الشهر الماضي بنسبة تفوق التوقعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وكشفت بيانات أولية لمكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم ارتفع الشهر الماضي في منطقة اليورو إلى 8ر3% مقابل 2ر3% في أغسطس السابق عليه.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحوليات والتبغ، ارتفع معدل التضخم الاساسي في منطقة اليورو خلال سبتمبر بنسبة هامشية من 4ر2% إلى 5ر2% مقارنة بالشهر السابق عليه.

ومن بين عناصر المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، سجلت أسعار الطاقة أكبر وتيرة زيادة سنوية، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 8ر18%، فيما بلغت نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية والكحوليات والتبغ 4ر1% مقابل 1ر1% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 1ر1%، بعد زيادة نسبتها 2ر1% في أغسطس، فيما بلغ معدل تضخم أسعار الخدمات 2ر3% مقابل 3% في أغسطس.