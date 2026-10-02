الداخلية تكشف ملابسات منشور بشأن اعتداء طالب على آخر بسلاح أبيض في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته، مع ادعائها قيام والد المشكو في حقه بتهديدها حال إقدامها على تحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، حضر إلى مركز شرطة كفر سعد بدمياط كل من: نجل الشاكية، وهو طالب مصاب بجرح قطعي بالوجه والذراع وله معلومات جنائية، والمشكو في حقه، وهو طالب مصاب بجرح قطعي بالظهر، ويقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال نجل الشاكية، اتهم المشكو في حقه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته.

وبمواجهة المشكو في حقه، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الأداة المستخدمة في التعدي، كما اتهم نجل الشاكية بالتعدي عليه وإحداث إصابته المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.