مبابي يسابق الزمن للحاق بمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

يسابق الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، الزمن من أجل التعافي والعودة إلى كامل جاهزيته قبل مواجهة برشلونة المرتقبة في كلاسيكو الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري، رغم أن التوقعات تشير إلى إمكانية تعافيه قبل هذا الموعد.

وتعرض مبابي للإصابة قبل أسبوع، خلال مشاركته مع منتخب فرنسا أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي حسمها «الديوك» بهدف دون رد، وتحديدًا خلال لقطة الهدف.

وبعدها بستة أيام، أعلن الجهاز الطبي لريال مدريد تشخيص إصابة اللاعب بأنها «تمدد مفرط في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى»، دون تحديد مدة زمنية لغيابه، مكتفيًا بالتأكيد على أن حالته «تخضع للمتابعة والتطور».

وبحسب عدد من الأطباء المتخصصين من خارج النادي الملكي، فإن هذا النوع من الإصابات قد يتطلب فترة غياب تصل إلى أسبوعين كحد أقصى، ما يجعل مشاركة مبابي أمام فياريال، المقرر إقامتها يوم 10 أكتوبر، محل شك.

ولا يتعامل ريال مدريد مع عودة مبابي على أنها سباق مع الزمن، إذ لم يظهر اللاعب حتى الآن في مدينة فالديبيباس، فيما اقتصرت آخر الأخبار المتداولة عنه على ظهوره في حفل أقيم يوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب إستر إكسبوسيتو.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه عقب حالة الجدل التي أثارها ظهور مبابي في الحفل، أوضح ريال مدريد أن تحركات اللاعب تتم بموافقة جوزيه مورينيو والجهاز الطبي، اللذين لا يعتقدان أن وجوده في مدريد من شأنه تسريع عملية التعافي من الإصابة.

ويخوض ريال مدريد خلال شهر أكتوبر سلسلة من المباريات المهمة، في ظل تأخره بفارق 6 نقاط عن برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، ما يمنح الكلاسيكو المقرر يوم 25 أكتوبر أهمية كبيرة بالنسبة للفريق الملكي في صراع المنافسة على اللقب.

وقبل مواجهة برشلونة على ملعب «كامب نو»، ينتظر ريال مدريد اختباران في الدوري الإسباني؛ أولهما أمام فياريال على ملعب «سانتياجو برنابيو» يوم 10 أكتوبر، وهي المباراة التي تبدو فرص مبابي في المشاركة بها ضعيفة، ثم مواجهة إشبيلية يوم 18 أكتوبر، أيضًا على ملعب الفريق الملكي، حيث يُفترض أن يكون المهاجم الفرنسي قد تعافى بصورة كاملة.

كما تتخلل هذه الفترة مواجهتان في دوري أبطال أوروبا، الأولى أمام روما في العاصمة الإيطالية يوم 14 أكتوبر، والثانية أمام لايبزيج على ملعب ريال مدريد يوم 21 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يتعامل الجهاز الفني لريال مدريد بحذر مع عودة مبابي إلى المباريات، مع تجنب التعجل في الدفع به خلال الفترة المقبلة، لتفادي تعرضه لانتكاسة، وضمان وصوله إلى كامل جاهزيته البدنية قبل الموعد المرتقب أمام برشلونة.