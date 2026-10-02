بولندا تفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

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فرضت بولندا ضريبة على الأرباح الاستثنائية على شركات النفط لخفض أسعار البنزين والديزل ولكن المحكمة الدستورية سوف تراجع الإجراء.

وقع الرئيس كارول نافروتسكي في وقت متأخر من أمس الخميس، مشروع القانون ليصبح قانونا، قائلا إن "كل زلوتي جرى جمعها بموجب هذا القانون يجب أن تنفق على خفض أسعار الوقود".

وتهدف حكومة يسار الوسط التي يقودها رئيس الوزراء دونالد توسك إلى استخدام العائدات من الضريبة الاستثنائية لتمويل نسخة جديدة من حزمة تخفيف أسعار الوقود.

ويتوقع وزير المالية أندريه دومانسكي، أن أسعار الوقود سوف تنخفض بواقع ما يعادل 23 سنتا (26 سنتا أمريكيا) للتر قبل خلال أيام.

وتبلغ تكلفة البنزين حاليا ما متوسطه 05ر2 يورو للتر في بولندا والديزل 06ر2 يورو للتر.

وكان مشروع قانون الضريبة الاستثنائية موضع خلاف سياسي في بولندا بين الحكومة والرئيس المحافظ اليميني نافروتسكي الذي استخدم حق النقض ضد المحاولة الأولى للحكومة في الصيف.

وفي ظل الضغط العام، وقع القانون الآن ولكن في نفس الوقت أحاله للمحكمة الدستورية لمراجعته.