لبنان يدين استهداف محطة كهربائية في المدينة المنورة في السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، استهداف الحوثيين، محطّة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربيّة السعودية.

وقال البيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي، بطائرة مسيرة، محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما أدى إلى تعطّل أحد المحوّلات التي تغذّي المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائيّة".

وأضاف: "إذ ترفض الوزارة رفضا قاطعا أي استهداف لأراضي المملكة ومنشآتها، تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كلّ ما يهدد أمنها وسيادتها".

ورأت وزارة الخارجية في "هذا الاعتداء على منشآت حيويّة ومدنيّة تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساساً بسيادة المملكة العربيّة السعوديّة وأمنها، وتهديداً للاستقرار في المنطقة".

يذكر أن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أعلن أمس الخميس، أن جماعة الحوثي استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي.