تلقت أوكرانيا 2.9 مليار يورو "3.3 مليار دولار" من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة، بهدف مواصلة عمل الإدارة العامة في البلاد مع استمرار الحرب ضد روسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة: "في حين تدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي، تواصل أيضاً تنفيذ إصلاحات شاملة".

وأضافت: "من خلال صرف هذه الدفعة اليوم، نساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي لأوكرانيا، وندعم الاستثمارات التي ستشكل أساس تعافيها في المستقبل".

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي العام الماضي على دعم احتياجات أوكرانيا المالية والدفاعية بإجمالي 90 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح مؤخراً إلى أن بلاده تواجه عجزاً جديداً في التمويل بقيمة 27 مليار دولار هذا العام، رغم المساعدات الدولية، ما أثار جدلاً في بروكسل.