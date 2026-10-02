الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب بولاية شمال كردفان

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، تحرير منطقة المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك شرسة كبّدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمركبات.

وقال الجيش السوداني، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم: "تواصل قواتكم المسلحة والقوات المسانده تنفيذ عملياتها في مختلف المحاور، بعزيمة ثابته وإرادة لا تلين في الدفاع عن أرض الوطن وصون سيادته واستعادة الأمن والاستقرار".

وأهاب الجيش السوداني بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها الإطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها في حماية المدنيين وتأمين الممتلكات .

وأشار إلى أن "عملياته مستمرة حتى تطهير البلاد من دنس المليشيا الإرهابية وأعوانها".

ووفق موقع "أخبار السودان" ، تأتي أهمية المزروب من موقعها الجغرافي الذي يمنحها دوراً بارزاً في حركة العمليات داخل شمال كردفان، إذ تقع غربي مدينتي سودري وبارا، وتشكل نقطة اتصال بين مجموعة من المسارات والطرق الفرعية ذات القيمة الحيوية، إلى جانب ما تتمتع به المنطقة من أهمية اقتصادية واستراتيجية في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي يشهدها السودان.

وتعد ولاية شمال كردفان، ومركزها مدينة الأبيض، نقطة وصل حيوية بين وسط وغرب السودان، وتشهد منذ أشهر قتالا متقطعًا بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على طرق الإمداد والمواقع الاستراتيجية.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل/نيسان 2023 ، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص، على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.