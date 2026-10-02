نزلة برد تبعد أكرم توفيق عن ودية الأهلي أمام المقاصة

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كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل غياب أكرم توفيق عن مباراة مصر المقاصة الودية التي يخوضها الفريق اليوم الجمعة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب يعاني من نزلة برد شديدة، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى استبعاده من حسابات المباراة الودية، حرصًا على سلامته وعدم المجازفة بمشاركته.

وأكد أحمد جاب الله أن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق القادمة.

وتعد مباراة مصر المقاصة ثاني تجارب الأهلي الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعدما خاض الفريق مباراته الأولى أمام الاتحاد المصراتي الليبي.

ويواصل الأهلي تحضيراته خلال فترة التوقف استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس العاصمة، والمقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر الجاري.