روسيا تتوقع انخفاض دعم مصافي التكرير خلال العام المقبل

أظهرت وثائق تم تقديمها لمجلس النواب الروسي (دوما) مع مشروع الميزانية للفترة من 2027 إلى 2029، أن الحكومة تتوقع تراجع قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة لمصافي التكرير التي تنتج الوقود للسوق المحلية من 1.18 تريليون روبية "14.1 مليار دولار" خلال العام المقبل، في حين يقدر الدعم للعام الحالي بحوالي 1.93 تريليون روبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة المالية الروسية فقد بلغ دعم المصافي المنتجة للوقود المحلي خلال أول 8 شهور من العام الحالي 915.8 مليار روبية.

في الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن دعم الوقود سيكون 801 مليار روبل خلال 2028 ثم 812 مليار روبل في 2029 .

يذكر أن روسيا تقدم دعم وقود للمصافي منذ 2019 للحد من تأثير التقلبات العالمية ودعم إمدادات الوقود في السوق المحلية.

يتم احتساب الدعم حاليا باعتباره الفارق بين أسعار التصدير والسعر الأساسي المحدد في قانون الضرائب. ووفقا للقواعد الحالية تلتزم الحكومة بدفع الدعم إذا لم تتجاوز أسعار الجملة للبنزين في السوق الروسية نسبة 20% من السعر الأساسي، في حين تبلغ هذه النسبة 30% بالنسبة للديزل. ولا تتلقى المصافي أي مدفوعات من الدولة عند تجاوز السعر لهذه النسب.

في الوقت نفسه قدمت الحكومة تعديلات على قانون الضرائب لزيادة السعر الأساسي للبنزين والديزل ووقود الطائرات في معادلات حساب الدعم الحكومي وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.