فلاي دبي: من المهم ترك التحقيق يكشف حقائق حادث رحلة تل أبيب

أكدت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، الجمعة، أهمية ترك التحقيق الرسمي يكشف حقائق الحادث الذي وقع على متن رحلتها المتجهة من دبي إلى تل أبيب، الأربعاء، معلنة أن طيارين مناوبين أمّنا الطائرة وهبطا بها بسلام في مطار تبوك بالسعودية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، في بيان، إنه تم تحويل مسار الرحلة FZ 1073، التي كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب، للهبوط في مطار تبوك بالسعودية إثر "واقعة أمنية حدثت في قمرة القيادة".

وأضاف: "نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة، وكان عددهم 172 راكبًا، بالإضافة إلى أفراد طاقمنا، بما في ذلك كابتن الطائرة الذي عاد إلى دولة الإمارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم".

وأكد استمرار الشركة في تقديم الدعم للمتأثرين بالحادث.

وأعرب الغيث عن شكره لـ"الكابتن الشجاع الذي تولى قيادتها، وطيارينا المناوبين الذين أمّنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام"، إضافة إلى طاقم الرحلة.

كما أعرب عن امتنانه لجميع المسافرين الذين ساعدوا الطاقم خلال "هذا الموقف الصعب".

وتكتسب إفادة الشركة بشأن تولي طيارين مناوبين تأمين الطائرة والهبوط بها أهمية في ظل تداول مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية روايات بشأن الحادث، جرى توظيف بعضها في السجال الانتخابي.

والخميس، نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رواية قال إنها وصلته من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين، مفادها أن راكبًا إسرائيليًا وصفه بأنه "سباك" تدخل للمساعدة في السيطرة على الطائرة.

وقال ترامب، نقلًا عن نتنياهو، إن قائد الطائرة المصاب تمكن من فتح باب قمرة القيادة وطلب المساعدة، قبل أن يتدخل الراكب، لكنه حرص على الإشارة إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت الرواية صحيحة.

ولم يتطرق بيان "فلاي دبي" إلى هذه الروايات أو يشر إلى إسرائيل، واكتفى بعرض معلومات الشركة بشأن الحادث والتأكيد على أن طيارين مناوبين أمّنا الطائرة وهبطا بها بسلام.

وفي هذا السياق، قال الغيث: "أعلم أن هناك العديد من الأسئلة حول ما حدث على متن الرحلة FZ 1073".

وأضاف أن هناك "تحقيقًا رسميًا كاملًا" تجريه السلطات المختصة بدعم كامل من "فلاي دبي"، مؤكدًا أنه "من المهم أن نترك لهذه العملية اكتشاف الحقائق".

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن شكره للسلطات السعودية على "استجابتها السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية"، وكذلك للسلطات والجهات المختصة في الإمارات على دعم المسافرين وأطقم الشركة خلال عودتهم إلى البلاد.

وأشار إلى أنه "بناء على طلب السلطات المختصة، قمنا بتعليق عملياتنا مؤقتًا إلى تل أبيب حتى إشعار آخر"، موضحًا أن فرق الشركة تعمل على مدار الساعة لدعم الركاب المتأثرين ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" إلغاء رحلات كانت مقررة لإجلاء إسرائيليين من دبي، بعد إلغاء الإمارات تصريح الهبوط الممنوح لشركات الطيران الإسرائيلية هناك.

وشهدت الرحلة FZ 1073 التابعة لـ"فلاي دبي" حادثًا داخل قمرة القيادة، فيما تتعدد الروايات المتداولة بشأن تفاصيل ما جرى ودوافعه، وسط تحقيق رسمي لكشف ملابساته.

وكانت "فلاي دبي" أعلنت عقب الحادث تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب مؤقتًا، مؤكدة أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم والعمليات تظل على رأس أولوياتها.