حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة شباب الأهلي دبي أمام النصر، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي خوان بيزيرا بقميص شباب الأهلي، بعدما دخل بديلًا في الدقيقة 70، ليترك بصمته سريعًا بصناعة هدف التعادل القاتل لفريقه.

وتقدم النصر مبكرًا عن طريق أيدين هروستيتش، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 11، ليحافظ فريقه على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع 90+5، نجح شباب الأهلي في إدراك التعادل، بعدما أرسل خوان بيزيرا عرضية متقنة من الجهة اليمنى، قابلها ماتيوسياو برأسية من متابعة جيدة، ليسكن الكرة الشباك ويمنح فريقه التعادل قبل صافرة النهاية مباشرة.

بهذه النتيجة ارتقى نادي شباب الأهلي دبي إلى المركز التاسع في جدول ترتيب كأس رابطة المحترفين الإماراتية، برصيد نقطتين، فيما تراجع النصر إلى المركز الرابع، برصيد 4 نقاط.