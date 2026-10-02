أصيب فلسطينيان، مساء الجمعة، جراء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين، فيما تعرض 4 آخرون للاعتداء وأُلحقت أضرار بممتلكات فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار الزيتون.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن مواطنًا فلسطينيًا أصيب "إثر قيام مستعمرين (مستوطنين) برشه بغاز الفلفل" في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.

وأضافت الوكالة أن مستوطنين اعتدوا على مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الزراعية، ورشوا غاز الفلفل في وجه أحدهم، ما أدى إلى إصابته بالاختناق.

ويبدأ موسم جني الزيتون مطلع أكتوبر ويستمر حتى نهاية نوفمبر، ويعد من أهم المواسم الزراعية والاقتصادية في البلدات والقرى الفلسطينية.

ومع بدء الموسم، تتصاعد اعتداءات المستوطنين والقيود الإسرائيلية على وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتشمل الضرب ومنع الوصول إلى الحقول وسرقة المحاصيل واقتلاع الأشجار أو إتلافها.

وفي شمالي الضفة، قالت إذاعة "صوت فلسطين" الحكومية إن مستوطنين اعتدوا على مركبة مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في بلدة برقة شمال مدينة نابلس.

من جهتها، قالت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان، إن مستوطنين اقتحموا تجمع الحمة في الأغوار الشمالية، وتجولوا في محيط مساكن الفلسطينيين ومناطق الرعي.

وأشارت إلى أن الاقتحام أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، خاصة في ظل تكرار تحركات المستوطنين في مناطق الأغوار الشمالية، وما يرافقها من تضييق على السكان والرعاة.

وفي وسط الضفة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قدمت علاجًا ميدانيًا لفلسطيني أصيب جراء تعرضه للضرب في بلدة يبرود شرق مدينة رام الله.

وبحسب "وفا"، فإن الإصابة وقعت نتيجة مهاجمة مستوطنين أطراف القرية "بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وغرب رام الله، قالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن مستوطنين هاجموا فلسطينيًا وأبناءه أثناء وجودهم في أرضهم بمنطقة دير بزيع.

وأضافت أن الاعتداء استهدف المواطن علي قاسم وأبناءه أحمد وقاسم ومحمد، وهم من مدينة القدس، أثناء محاولتهم جني ثمار الزيتون في أرضهم.

وفي السياق، قالت إذاعة "صوت فلسطين" إن مستوطنين أطلقوا أغنامهم في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير شمال رام الله.

وجنوبي الضفة، أفادت منظمة "البيدر" بأن مستوطنين اعتدوا على أشجار الزيتون في أراضي منطقة وادي أبو نجيم جنوب مدينة بيت لحم، ونشرت مقطع فيديو يظهر أغصان زيتون مقطعة أسفل الأشجار.

ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الجمعة، نفذ المستوطنون 647 اعتداء في الضفة الغربية خلال سبتمبر الماضي، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين.

ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بنحو 750 ألفًا، يقيمون في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررًا أمميًا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرًا وجوديًا.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 1206 فلسطينيين، وإصابة نحو 13 ألفًا و350 شخصًا، واعتقال أكثر من 24 ألفًا و600 شخص.