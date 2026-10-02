الرئيس الفلسطيني يصل المستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، لإجراء فحوصات طبية روتينية.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء اليوم الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عباس قد استقبل أمس الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس مكتب تمثيل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين، السفير ميشيل رينتنار، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى البلاد.

وقلّد عباس، السفير رينتنار، وسام نجمة القدس، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الفلسطينية الهولندية، وتثمينًا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من أجل الحرية والاستقلال.

وأشاد عباس، بالعلاقات الفلسطينية الهولندية، وبالدور الذي قام به السفير رينتنار خلال فترة عمله، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.