الأمم المتحدة تخصص 18 مليون دولار لإنقاذ الأرواح في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تخصيص 18 مليون دولار لإنقاذ الأرواح في اليمن، تزامنا مع تصعيد عسكري واسع في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في بيان، إن الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ التابع للأمم المتحدة خصص مبلغ 18 مليون دولار للمساعدة في توسيع نطاق المساعدات المنقذة للأرواح في اليمن.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي بينما "تتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير فيما لا يزال ملايين الأشخاص يحتاجون للمساعدات الإنسانية والحماية في ظل نقص حاد في التمويل.

يشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يشهد تدهورا ملحوظا مع استمرار موجات النزوح جراء التصعيد العسكري منذ يوليو الماضي، إذ وصل عدد النازحين خلال هذه الفترة لوحدها إلى نحو 200 ألف نازح، فيما يعاني معظم السكان من الفقر.