غادة رجب تؤكد مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية

أكدت الفنانة غادة رجب مشاركتها في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، معلنة إحياءها حفلتين ضمن فعاليات المهرجان، الأولى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، والثانية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وأعلنت غادة رجب مشاركتها من خلال منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وجهت خلاله الشكر إلى دار الأوبرا المصرية، وعلى رأسها الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، لما وصفته بالجهود المبذولة لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الفنية.

كما وجهت غادة رجب التحية إلى الفنانين والموسيقيين المشاركين والداعمين للمهرجان، مؤكدة تقديرها للحفاظ على التراث الموسيقي العربي.

ويأتي إعلان غادة رجب مشاركتها بعد تأكيد الدكتور رضا الوكيل إقامة الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في موعدها، خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر، وذلك بعد سلسلة من الاعتذارات والتغييرات التي طرأت على قائمة المشاركين في الدورة الجديدة.

وكان الفنان حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، قد نفى كذلك ما تردد عن اعتذار والده عن المشاركة، مؤكدا مشاركته في حفلات المهرجان بالقاهرة والإسكندرية.