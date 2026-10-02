ماكرون يسعى إلى التنسيق مع مجموعة السبع لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

تسعى فرنسا إلى تعزيز تنسيق دولي لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم، حيث اتصل الرئيس إيمانويل ماكرون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث "ضرورة التحرك المشترك ضد ارتفاع أسعار الوقود"، حسبما أفاد قصر الإليزيه في بيان اليوم الجمعة.

وأفاد البيان بأن ماكرون شدّد خلال المكالمة الهاتفية على أن دول مجموعة السبع تتقاسم مصلحة في اتباع نهج منسّق لا يتضمن قيودًا على الصادرات.

وكان ترامب قد أعلن سابقا أنه يدرس فرض حظر على تصدير الديزل يشمل الدول الأوروبية أيضا، في محاولة لخفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.

وأوضح الإليزيه أن ثمة محادثات تجري كذلك على المستوى الأوروبي ومع كندا.

ويشار إلى أن مجموعة السبع هي تجمع للدول الصناعية الكبرى، وتضم ألمانيا إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، وتتولى فرنسا رئاستها هذا العام.

وأشار الإليزيه إلى أن فرنسا تعمل أيضا مع وكالة الطاقة الدولية بشأن مسألة ارتفاع أسعار الوقود.

وأفاد البيان الفرنسي بأنه من المقرر عقد مؤتمر عبر تقنية الفيديو لقادة مجموعة السبع في أقرب وقت ممكن، لتنسيق الإجراءات الرامية إلى مواجهة ضغط الأسعار.