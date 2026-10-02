أستشهد 3 فلسطينيين وأُصيب 4 آخرون، بينهم طفلة، الجمعة، في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وفي أحدث التطورات، قُتل فلسطيني في قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف فناء منزل سكني خلف مجمع الرازي الطبي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية للأناضول إن جثمان الفلسطيني إبراهيم أبو عويمر وصل إلى مستشفى العودة في المخيم، إثر قصف استهدف فناء منزل.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل الفلسطيني أحمد الرملاوي في قصف إسرائيلي استهدف خيمة فوق سطح منزل بمحيط ملعب فلسطين غربي مدينة غزة، شمالي القطاع.

كما قال المصدر إن الفلسطيني إبراهيم منير المصري أستشهد وأُصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين قرب مفترق أنصار جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قال المصدر إن 3 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة مسنة، أُصيبوا إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي باتجاه شارع 5 في منطقة المواصي ومحيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين شمالي وشرقي وجنوبي خان يونس.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس.

وفجر الجمعة، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف ضخمة لمنازل ومبانٍ داخل المناطق التي يسيطر عليها في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارتين على الأقل على مبانٍ مخلاة شرقي حيي التفاح والشجاعية، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين، بالتزامن مع إطلاق نار في محيط المنطقة.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الخميس، عن استشهاد 1439 فلسطينيًا وإصابة 5 آلاف و52 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفًا في قطاع غزة، وفق بيانات فلسطينية، فيما تعرض نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع للدمار.