نتنياهو يتوعد من يقف خلف محاولة السيطرة على طائرة «فلاي دبي»: سيدفع ثمنا باهظا

تصاعدت تداعيات محاولة السيطرة على طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل، بعد تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح فيها إلى احتمال أن يكون طيار المساعد العُماني قد تلقى توجيهات من جهة أخرى، متوعدًا الجهة التي تقف خلفه برد قاسٍ إذا ثبت وجودها.

وقال نتنياهو إن صورة الحادثة «تتضح مع مرور الوقت»، مدعيًا أن طيار المساعد خضع لما وصفه بـ«التطرف الإسلامي»، وأنه حاول إسقاط الطائرة وعلى متنها ركاب. وأضاف: «نحن نتحقق الآن مما إذا كان قد أُرسل، ومن أرسله سيدفع ثمنًا باهظًا جدًا»، وفقًا لـ«يديعوت أحرونوت» (Ynet).

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت لم تُحسم فيه التحقيقات بشكل نهائي بشأن دوافع الطيار العُماني، أو ما إذا كان قد تصرف بمفرده أو تلقى تعليمات من جهة خارجية. وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن فحص عدة فرضيات، من بينها احتمال وجود جهة تقف وراء الحادث.

- تفاصيل محاولة السيطرة على الطائرة

وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، وقع الحادث داخل قمرة القيادة خلال الرحلة، حيث هاجم طيار المساعد العُماني قائد الطائرة الهندي، وأصابه قبل أن يحاول السيطرة على الطائرة.

وتمكن قائد الطائرة وعدد من الموجودين على متنها من التعامل مع الموقف، فيما ساهم ركاب إسرائيليون في مساعدة طاقم الطائرة والسيطرة على المهاجم، الأمر الذي حال دون تطور الحادث إلى كارثة جوية، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية.

وكانت الطائرة قد واصلت مسارها قبل أن تهبط في السعودية، حيث بدأت السلطات هناك إجراءات التحقيق، ونقل أفراد الطاقم المصابين والمشتبه به.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، تم لاحقًا نقل الطيار الهندي وطيار المساعد العُماني إلى الإمارات، حيث انتقلت عملية التحقيق إلى أبوظبي. وكانت إسرائيل قد طلبت المشاركة في التحقيق بصفة مراقب، إلا أن السعودية لم توافق على الطلب عندما كان التحقيق يجري على أراضيها.