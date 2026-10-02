دول مجموعة السبع توافق على الإفراج عن 100 مليون برميل نفط دعما لترامب

أعلنت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم الجمعة، موافقتها على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط، بدءًا بكميات "كبيرة" من الديزل، بعد أن سجل هذا الوقود مؤخرا أسعارا قياسية في الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن الإفراج عن الديزل سيحدث "فورا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن أوروبا وافقت على الإفراج عن جزء من احتياطياتها من زيت الديزل "فورا"، في وقت يواجه فيه الرئيس وحزبه الجمهوري ضغوطا للتحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وأعلن ترامب هذه الخطوة، اليوم الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدون تقديم تفاصيل بشأن الدول التي ستفرج عن احتياطياتها أو كميات الديزل التي ستطرحها.

وكتب ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي: "وافقت أوروبا للتو على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات زيت الديزل الكبيرة لديها". وقال ترامب: "ستبدأ العملية على الفور."

ويواجه الرئيس تراجعا في معدلات تأييده، في وقت أدت فيه الحرب مع إيران ومعاركه التجارية إلى ارتفاع أسعار النفط وغيرها من السلع في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة وخارجها بشكل حاد خلال الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، وهي تكلفة قال ترامب مرارا إنها تستحق العناء لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

وشدد ترامب على أن الأسعار ستنخفض بعد انتهاء الحرب، رغم أنه لا تلوح في الأفق نهاية لها.

ووفقًا لرابطة السيارات الأمريكية، بلغ متوسط سعر جالون الديزل على المستوى الوطني في الولايات المتحدة 6.37 دولار اليوم الجمعة، بعد أن سجل رقما قياسيا بلغ 6.52 دولار في 22 سبتمبر الماضي.

وحسب السفارة الفرنسية في الولايات المتحدة، أجرى ترامب خلال الليل محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة معالجة ارتفاع أسعار الوقود وتوافر المنتجات البترولية.

وبعد ذلك، ترأس ماكرون، اليوم الجمعة، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع لبحث هذه المسألة.

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، وأصدرت الإعلان في بيان نُشر بعد محادثات المؤتمر عبر الفيديو .

وستتولى وكالة الطاقة الدولية تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة ارتفاع أسعار الوقود.

وقال البيان: "سننفّذ التزاماتنا عبر إفراج منسّق من خلال وكالة الطاقة الدولية عن 100 مليون برميل يبدأ فورا على مدى 4 أشهر، ومن بين ذلك الإفراج عن كميات كبيرة من الديزل خلال أول 20 يوما من قبل أعضاء مجموعة السبع وشركائها".

وأظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بالتعاون مع مركز نورك أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة يحملون ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار، فيما سجلت نسبة تأييد طريقة تعامله مع الاقتصاد أدنى مستوى لها على الإطلاق.