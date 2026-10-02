منتخب الشاطئية يستعد لمواجهة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن أحمد عبدالرازق، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أنجولا في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.

ويبدأ المنتخب المصري معسكره الإعدادي اعتبارًا من ظهر غدٍ السبت، داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمر حتى موعد السفر إلى أنجولا لخوض مباراة الذهاب.

ومن المنتظر أن يستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي في مباراة الإياب، يوم 18 أكتوبر الجاري، بمدينة الإسكندرية، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا.