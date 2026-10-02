قال الفنان رياض الخولي إن رحلة النجومية والتاريخ الفني الذي تحقق جاءا بعد تعب وصبر امتدا لنحو 18 عامًا.

وأضاف خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن محطات حياته وتجربته الطويلة تصلح لأن «تتكتب في كتاب من الصبر»، مؤكدًا استناده طوال مسيرته إلى الإيمان الشديد بأمرين، هما قدرة الله سبحانه وتعالى، والإيمان بقدراته الشخصية.

وتابع: «كنت في تصالح مع نفسي جدًا، ودفعتي أصبحوا نجومًا»، لافتًا إلى أن الفنان فاروق الفيشاوي سبقه بدفعة، وكذلك سامي العدل وعماد رشاد، وتلك المجموعة بأكملها.

وأشار إلى أن عمله كان يقتصر على مساحات محدودة، مضيفًا: «أنا كنت بشتغل ولكن ضعيف، قلة محسوسة، أو أدوار هامشية؟ وممكن أكون وقعت وفجأة أصور يُقال لي: أنت بتعمل إيه يا ابني؟ أقول له: دور كذا، يقول لي: اتصور! فقابلت من هذا الكثير».

واستشهد بتجربة سفره للعمل في مسلسلات خارج مصر، التي لم يحصل من خلالها على فرصة، متابعًا: «عندما سافرت في مسلسلات خارج مصر، مقدمتش حاجة، حسيت أني ماضي غياب، محدش عارفني!».

وأوضح أن التحول في مساره الفني جاء حين شاءت الأقدار مشاركته عام 1994 في مسلسل «العائلة»، قائلًا: «كنت أول ممثل يقدم دور زعيم الإرهاب في مصر»، قبل أن يشارك في العام التالي، 1995، في فيلم «طيور الظلام»، مؤكدًا أن هذين العملين كانا السبب في وضعه في المشهد التمثيلي.